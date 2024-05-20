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На собственном авто доставил в пограничную зону — на Одесчине задержали перевозчика уклонистов

20 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На собственном авто доставил в пограничную зону — на Одесчине задержали перевозчика уклонистов
Полицейские задержали жителя Одесчины за попытку перевозки уклониста заграницу. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители Одесской области задержали жителя Подольского района за попытку незаконно переправить военнообязанного через границу. За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов, однако обещанную сумму так и не получил.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали деятельности

30-летний мужчина узнал, что одессит желает бежать из Украины и решил помочь. В качестве вознаграждения он запросил 10 000 долларов.

Деньги за перевозку до Молдовы
Деньги, которые должен был получить перевозчик. Фото: ГПСУ

После обсуждения деталей "операции", житель Подольского района отвез уклониста в пограничную зону на собственном автомобиле. Там он дал указания и советы, как нужно одесситу пересечь государственную границу в обход официальных пунктов пропуска.

Деньги мужчина должен получить после того, как его "клиент" окажется на территории Молдовы. Однако уклонист был задержан до того, как он успел пересечь границу.

Что угрожает

Переправщику сообщили о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке лица через государственную границу, организации и руководства такими действиями, а также содействии их совершению советами и указаниями, осуществленной по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам.

Это преступление карается лишением свободы сроком до девяти лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 484 000 гривен.

Случаи переправок призывников за границу

Мы писали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Также мы писали, что пограничники в Одесской области разоблачили сразу две группы уклонистов, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Все мужчины оказались клиентами телеграмм-каналов, предлагающих свои "услуги" по навигации в соседнюю страну.

Добавим, что в Одесской области охранники границы предотвратили незаконную переправку мужчин призывного возраста в Молдову. Водитель грузовика пытался скрыть уклонистов в транспорте, однако план не сработал.

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уклонисты

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