Призовники замість покришок — на Одещині викрили схему вивозу ухилянтів

Прикордонники викрили ухилянтів на Одещині. Фото: ДПСУ

На Одещині охоронники кордону запобігли незаконному переправленню чоловіків призовного віку до Молдови. Водій вантажівки намагався сховати ухилянтів у транспорті, проте план не спрацював.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіональне управління Держприкордонслужби України.



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Зупинка нелегального трансферу

Мешканці Дніпропетровської, Миколаївської та Вінницької областей знайшли через Інтернет послуги нелегального трансферу та прибули до Одеси. Тут на них вже чекав 31-річний водій вантажного таксі.

Вартість незаконного переправлення варіювалась від 3 000 доларів до 6 000 доларів з кожного, з обов’язковим завдатком у 1 000 доларів. Щоб уникнути виявлення прикордонниками, водій приховав своїх "пасажирів" у причепі з автопокришками.

Що загрожує

За скоєне водієві повідомили про підозру за ст. 332 КК України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

На пасажирів склали протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Вони звинувачуються у спробі незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф до 14 000 гривень.

Інші випадки вивозу ухилянтів закордон

Ми раніше писали, що трійці спільників загрожує покарання за незаконне переправлення осіб за кордон. Жителі Миколаєва спільно з місцевим з Ужгороду надавали вказівки призовникам щодо того, як потрапити до сусідніх країн поза пунктів пропуску.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.