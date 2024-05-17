Призывники вместо покрышек — в Одесской области разоблачили схему вывоза уклонистов

Пограничники разоблачили уклонистов в Одесской области. Фото: ГПСУ

В Одесской области охранники границы предотвратили незаконную переправку мужчин призывного возраста в Молдову. Водитель грузовика пытался скрыть уклонистов в транспорте, однако план не сработал.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Остановка нелегального трансфера

Жители Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областей нашли через Интернет услуги нелегального трансфера и прибыли в Одессу. Здесь их уже ждал 31-летний водитель грузового такси.

Стоимость незаконной переправки варьировалась от 3 000 до 6 000 долларов с каждого, с обязательным задатком в 1 000 долларов. Чтобы избежать обнаружения пограничниками, водитель скрыл своих "пассажиров" в прицепе с автопокрышками.

Что угрожает

За совершенное водителю сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему грозит до пяти лет заключения.

На пассажиров составили протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Они обвиняются в попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Им грозит штраф до 14 тысяч гривен.

Другие случаи вывоза уклонистов заграницу

Мы ранее писали, что троице подельников грозит наказание за незаконную переправку лиц за границу. Жители Николаева совместно с местным из Ужгорода давали указания призывникам о том, как попасть в соседние страны вне пунктов пропуска.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.