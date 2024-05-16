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Відправляли у незаконну мандрівку до країн ЄС — у Миколаєві затримали зловмисників

16 травня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відправляли у незаконну мандрівку до країн ЄС — у Миколаєві затримали зловмисників
Правоохоронці викрили організаторів втечі ухилянтів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
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Трійці спільників загрожує покарання за незаконне переправлення осіб за кордон. Жителі Миколаєва спільно з місцевим з Ужгороду надавали вказівки призовникам щодо того, як потрапити до сусідніх країн поза пунктів пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури

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Деталі схеми

Двоє миколаївців активно шукали чоловіків призовного віку, яким за винагороду пропонували переправлення до країн ЄС поза пропускними пунктами. Потім вони направляли їх до Ужгорода, де третій учасник схеми  — місцевий мешканець — організовував безпосередній перетин кордону.

Прокурори Миколаєва затримали зловмисника
Учасник злочинного угрупування. Фото: Миколаївскьа обласна прокуратура

Вартість таких послуг становила 8 000 доларів. Одного з підозрюваних затримали, коли він давав вказівки військовозобов’язаному щодо перетину державного кордону з Угорщиною, двох інших викрили у Миколаєві.

Що загрожує

Трьом особам повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону з України, з корисливих мотивів. Злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до дев'яти років. Суд вирішив тримати підозрюваних під вартою з заставою у 908 тисяч гривень за кожного.

Випадки організації втечі призовників закордон

Ми писали раніше, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Також ми повідомляли, що прикордонники в Одеській області викрили одразу дві групи ухилянтів, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Усі чоловіки виявилися клієнтами телеграм-каналів, які пропонують свої "послуги" з навігації до сусідньої країни.

Одеса
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Миколаїв
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прокуратура
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
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ухилянти

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