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Отправляли в незаконное путешествие в страны ЕС — в Николаеве задержали злоумышленников

16 мая 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отправляли в незаконное путешествие в страны ЕС — в Николаеве задержали злоумышленников
Правоохранители разоблачили организаторов побега уклонистов. Фото: Николаевская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Троице подельников грозит наказание за незаконную переправку лиц за границу. Жители Николаева совместно с местным из Ужгорода давали указания призывникам о том, как попасть в соседние страны вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали схемы

Двое николаевцев активно искали мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение предлагали переправку в страны ЕС вне пропускных пунктов. Затем они направляли их в Ужгород, где третий участник схемы — местный житель — организовывал непосредственное пересечение границы.

Прокуроры Николаева задержали злоумышленника
Участник преступной группировки. Фото: Николаевская областная прокуратура

Стоимость таких услуг составила 8 000 долларов. Одного из подозреваемых задержали, когда он давал указания военнообязанному пересечению государственной границы с Венгрией, двоих других разоблачили в Николаеве.

Что угрожает

Трем лицам сообщено о подозрении в организации незаконного пересечения границы с Украиной, по корыстным мотивам. Преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком до девяти лет. Суд решил держать подозреваемых под стражей с залогом 908 тысяч гривен за каждого.

Случаи организации побега призывников за границу

Мы писали ранее, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклонистам выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Также мы сообщали, что пограничники в Одесской области разоблачили сразу две группы уклонистом, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Все мужчины оказались клиентами телеграмм-каналов, предлагающих свои "услуги" по навигации в соседнюю страну.

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Ужгород
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военный призыв
Новости Одессы
мобилизация
преступление
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