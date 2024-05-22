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Планував підкупити прикордонника заради знайомого — жителя Одещини затримали за допомогу ухилянту

22 травня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планував підкупити прикордонника заради знайомого — жителя Одещини затримали за допомогу ухилянту
Правоохоронці затримали жителя Одещини на наданні хабаря. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителю Одеської області та його товаришу загрожує позбавлення волі за те, що вони намагалися підкупити прикордонника. Чоловік хотів допомогти знайомому незаконно втекти до Молдови, проте обох зловмисників викрили. 

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Деталі інциденту

42-річний чоловік з Одеської області пообіцяв своєму 37-річному знайомому допомогти незаконно виїхати за кордон. Свої послуги житель Одещини оцінив у 8 000 доларів. Він домовився передати хабар прикордоннику, щоб той пропустив ухилянта через кордон з Молдовою.

Намагався підкупити прикордонника за 8 000 доларів
Житель Одещини намагався дати хабар прикордоннику. Фото: СБУ

Прикордонник повідомив СБУ про спробу підкупу. Завдяки цьому вдалося задокументувати злочин і затримати зловмисників. Спочатку затримали ухилянта на кордоні, коли він передавав прикордоннику перший транш хабаря — 4 000 доларів. Пізніше затримали організатора, коли той передавав залишки обумовленої суми, думаючи, що його знайомий вже виїхав з країни.

Що загрожує

Обом фігурантам пред'явлено підозру у наданні хабаря та організації незаконного переправлення через кордон. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їм загрожує щонайменше чотири роки позбавлення волі.

Випадки незаконного переправлення осіб за кордон

Ми писали, що прикордонники Подільського загону Одеської області затримали три групи чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою. Усі порушники скористувалися послугами телеграм-каналів, однак наразі й ухилянти, й перевізники затримані. 

Також ми повідомляли, що правоохоронці Одещини затримали жителя Подільського району за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів, проте обіцяної суми так і не отримав.

СБУ
Одеса
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хабар
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