Три групи призовників так і не доїхали до Молдови — на Одещині перекрили злочинну схему

Прикордонники затримали групу ухилянтів на Одещині. Фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону Одеської області затримали три групи чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою. Усі порушники скористувалися послугами телеграм-каналів, однак наразі й ухилянти, й перевізники затримані.



Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Деталі інцидентів

У Подільському районі Одеської області прикордонники зупинили три автомобілі, в яких були чоловіки призовного віку. Усі вони направлялися до Придністровського регіону Молдови. Водії, серед яких була одна жінка, співпрацювали з організаторами через різні телеграм-канали.

Читайте також:

На Одещині викрили автівку з призовниками в салоні. Фото: ДПСУ

Адміністратори цих каналів знаходили клієнтів у соціальних мережах і пропонували послуги з незаконного доставляння за кордон. Вартість таких поїздок варіювалася від 3000 до 8000 доларів, причому деякі клієнти вже встигли сплатити завдаток у 3000 доларів.

Прикордонники Одещини зупинили автівку з ухилянтами. Фото: ДПСУ

Що загрожує порушникам

Прикордонники направили повідомлення до Національної поліції щодо причетності трьох переправників до протиправної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Стосовно клієнтів цього незаконного бізнесу складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, а справи скеровано до суду. Їм загрожує штраф до 8500 гривень або адміністративний арешт на 15 діб.

Спроба незаконного перетину держкордону на Одещині

Ми раніше писали, що правоохоронці Одещини затримали жителя Подільського району за спробу незаконно переправити військовозобов'язаного через кордон. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів, проте обіцяної суми так і не отримав.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивезенням чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Додамо, що прикордонники в Одеській області викрили одразу дві групи ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Усі чоловіки виявилися клієнтами телеграм-каналів, які пропонують свої "послуги" з навігації до сусідньої країни.