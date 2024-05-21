Три группы призывников так и не доехали в Молдову — в Одесской области перекрыли преступную схему

Пограничники задержали группу уклонян в Одесской области. Фото: ГНСУ

Пограничники Подольского отряда Одесской области задержали три группы мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Молдовой. Все нарушители воспользовались услугами телеграмм-каналов, однако и уклонисты, и перевозчики задержаны.



Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Детали инцидентов

В Подольском районе Одесской области пограничники остановили три автомобиля, в которых находились мужчины призывного возраста. Все они направлялись в Приднестровский регион Молдавии. Водители, среди которых была одна женщина, сотрудничали с организаторами через разные телеграмм-каналы.

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Администраторы этих каналов находили клиентов в социальных сетях и предлагали услуги по незаконной доставке за границу. Стоимость таких поездок варьировалась от 3 000 до 8 000 долларов, причем некоторые клиенты уже успели оплатить залог в 3 000 долларов.

Пограничники Одесщины остановили автомобиль с уклоняющимися. Фото: ГНСУ

Что грозит нарушителям

Пограничники направили сообщения в Национальную полицию о причастности трех переправщиков к противоправной деятельности, по признакам преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). В отношении клиентов этого незаконного бизнеса составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, а дела направлены в суд. Им грозит штраф до 8 500 гривен или административный арест на 15 суток.

Попытка незаконного пересечения госграницы в Одесской области

Мы ранее писали, что правоохранители Одесской области задержали жителя Подольского района за попытку незаконно переправить военнообязанного через границу. За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов, однако обещанную сумму так и не получил.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклоняющимся выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Добавим, что пограничники в Одесской области разоблачили сразу две группы уклонистов, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Все мужчины оказались клиентами телеграмм-каналов, предлагающих свои "услуги" по навигации в соседнюю страну.