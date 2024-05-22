Планировал подкупить пограничника ради знакомого — жителя Одесчины задержали за помощь уклонисту

Правоохранители задержали жителя Одесской области на предоставление взятки. Фото: СБУ

Жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Детали инцидента

42-летний мужчина из Одесской области пообещал своему 37-летнему знакомому помочь незаконно уехать за границу. Свои услуги житель Одесщины оценил в 8 000 долларов. Он договорился передать взятку пограничнику, чтобы тот пропустил ухилянта через границу с Молдовой.

Житель Одесщины пытался дать взятку пограничнику. Фото: СБУ

Пограничник сообщил СБУ о попытке подкупа. Благодаря этому удалось задокументировать преступление и задержать злоумышленников. Сначала задержали уклоняющегося на границе, когда он передавал пограничнику первый транш взятки — 4 000 долларов. Позже задержали организатора, когда тот передавал остатки оговоренной суммы, думая, что его знакомый уже уехал из страны.

Что угрожает

Обеим фигурантам предъявлено подозрение в предоставлении взятки и организации незаконной переправки через границу. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Им грозит не менее четырех лет лишения свободы.

Случаи незаконной переправки лиц за границу

Мы писали, что пограничники Подольского отряда Одесской области задержали три группы мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Молдовой. Все нарушители воспользовались услугами телеграмм-каналов, однако пока и уклоняющие, и перевозчики задержаны.

Также мы сообщали, что правоохранители Одесской области задержали жителя Подольского района за попытку незаконно переправить военнообязанного через границу. За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов, однако обещанную сумму так и не получил.