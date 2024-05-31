Хотел устроить бизнес на уклонистах — в Одесской области разоблачили злоумышленника

В Одесской области задержали мужчину за попытку подкупа пограничника. Фото: ГПСУ

В Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГПСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову и предлагал дальнейшее сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления ГНС Украины.

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Детали дела

26-летний харьковчанин планировал "договориться" с пограничником о сотрудничестве. За 2 500 долларов он хотел уехать в Молдову и еще обещал на постоянной основе искать "клиентов" для подобных услуг в дальнейшем. Горе-организатор сначала пытался "решить" все вопросы по телефону, впоследствии все же настоял на встрече с пограничником лицом к лицу.

Деньги, которые изъяли у мужчины. Фото: ГПСУ

Однако план не сработал, ведь пограничник немедленно уведомил об этом руководство. Мужчину задержали во время передачи оговоренной суммы денег в одном из приграничных населенных пунктов Одесчины.

Что угрожает

Правонарушителю сообщили о подозрении по ст. 369 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Попытки нелегально пересечь границу в Одесской области

Мы ранее писали, что жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.

Также мы сообщали, что пограничники Подольского отряда Одесской области задержали три группы мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Молдовой. Все нарушители воспользовались услугами телеграмм-каналов, однако пока и уклоняющие, и перевозчики задержаны.