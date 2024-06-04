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В Одесской области полицейский зарабатывал на уклонистах

4 июня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Будут судить полицейского Одесщины, который помогал ухилянтам пересечь госграницу
Полицейский Одесчины хотел переправлять уклонистов в Молдову. Фото: Одесская областная прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против полицейского, водителя сектора логистики одного из отделов Одесской полиции. Подозреваемый за 10 000 долларов обещал своим "клиентам" доставить их в Приднестровский регион Молдовы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Полицейский создал схему для заработка на военнообязанных, желавших незаконно уехать из Украины. За 10 000 долларов США он обещал организовать беспрепятственный выезд в Приднестровский регион Республики Молдова, предлагая пересечение границы по тропам, обходящим официальные пункты пропуска.

В Одесской области полицейский дал взятку пограничнику
Прокуроры задокументировали взятку. Фото: Одесская областная прокуратура

Для реализации схемы он пытался привлечь сотрудника пограничной службы, обещая ему 1000 долларов за каждого переправленного. Однако пограничник сразу сообщил об этом руководству и правоохранителям. Фигуранта задержали при передаче части денег пограничнику за переправку одного военнообязанного.

Что грозит

За организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с корыстными мотивами, полицейскому грозит наказание по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.

Попытки нелегального пересечения границы в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГНСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову и предлагал дальнейшее сотрудничество.

Также жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.

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