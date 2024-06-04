Будут судить полицейского Одесщины, который помогал ухилянтам пересечь госграницу

В Одесской области полицейский зарабатывал на уклонистах
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против полицейского, водителя сектора логистики одного из отделов Одесской полиции. Подозреваемый за 10 000 долларов обещал своим "клиентам" доставить их в Приднестровский регион Молдовы.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали дела
Полицейский создал схему для заработка на военнообязанных, желавших незаконно уехать из Украины. За 10 000 долларов США он обещал организовать беспрепятственный выезд в Приднестровский регион Республики Молдова, предлагая пересечение границы по тропам, обходящим официальные пункты пропуска.
Для реализации схемы он пытался привлечь сотрудника пограничной службы, обещая ему 1000 долларов за каждого переправленного. Однако пограничник сразу сообщил об этом руководству и правоохранителям. Фигуранта задержали при передаче части денег пограничнику за переправку одного военнообязанного.
Что грозит
За организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с корыстными мотивами, полицейскому грозит наказание по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.
Попытки нелегального пересечения границы в Одесской области
Мы писали, что в Одесской области мужчину задержали за попытку подкупа пограничника. Он предлагал взятку инспектору ГНСУ, чтобы иметь возможность выехать в Молдову и предлагал дальнейшее сотрудничество.
Также жителю Одесской области и его товарищу грозит лишение свободы за то, что они пытались подкупить пограничника. Мужчина хотел помочь знакомому незаконно бежать в Молдову, однако обоих злоумышленников разоблачили.
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