Посадовця Укртрансбезпеки Миколаївщини судитимуть за хабарі

Судитимуть посадовця Миколаївщини за хабарі. Ілюстративне фото: Нацполіція

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо високопосадовця Укртрансбезпеки Миколаївської області, який систематично отримував хабарі від перевізників. Обвинувальний акт вже направлено до суду, а фігурант може сісти за ґрати на десять років.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

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Фрагмент допису ДБР. Фото: скриншот

Деталі діяльності

Протягом року виконувач обов'язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області збирав щомісячні "такси" з перевізників, сума яких варіювалася від 500 до 5000 гривень, залежно від кількості рейсів. За ці гроші перевізники могли безперешкодно здійснювати перевезення пасажирів та товарів. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання чергового хабаря.

Посадовця затримали на хабарі. Фото: ДБР

Хабар для посадовця. Фото: ДБР

Яке обвинувачення

Наразі посадовця звільнено, та він обвинувачується за сімома фактами вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Випадки вимагання хабарів

Ми писали, що в Одесі затримали поліцейського, який вимагав плату зі стихійних торговців у розмірі 5 тисяч гривень. У разі несплати погрожував прикрити їхні точки. Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади, а за цей злочин він може сісти на вісім років.



Також посадовець комунальної установи Одеси вимагав щомісячну плату зі стихійних торговців. Його затримали під час одержання хабаря, чоловіка судитимуть.