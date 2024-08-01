Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Збирав данину з перевізників — судитимуть посадовця Миколаївщини arrow

Збирав данину з перевізників — судитимуть посадовця Миколаївщини

1 серпня 2024 16:58
Верзілова Єлизавета - редактор
Посадовця Укртрансбезпеки Миколаївщини судитимуть за хабарі
Судитимуть посадовця Миколаївщини за хабарі. Ілюстративне фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо високопосадовця Укртрансбезпеки Миколаївської області, який систематично отримував хабарі від перевізників. Обвинувальний акт вже направлено до суду, а фігурант може сісти за ґрати на десять років.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Читайте також:
ДБР викрило хабарника на Миколаївщині
Фрагмент допису ДБР. Фото: скриншот

Деталі діяльності

Протягом року виконувач обов'язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області збирав щомісячні "такси" з перевізників, сума яких варіювалася від 500 до 5000 гривень, залежно від кількості рейсів. За ці гроші перевізники могли безперешкодно здійснювати перевезення пасажирів та товарів. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання чергового хабаря. 

Затримання посадовця на Миколаївщині
Посадовця затримали на хабарі. Фото: ДБР
Посадовець Укртрансбезпеки може сісти за хабар
Хабар для посадовця. Фото: ДБР

Яке обвинувачення

Наразі посадовця звільнено, та він обвинувачується за сімома фактами вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Випадки вимагання хабарів 

Ми писали, що в Одесі затримали поліцейського, який вимагав плату зі стихійних торговців у розмірі 5 тисяч гривень. У разі несплати погрожував прикрити їхні точки. Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади, а за цей злочин він може сісти на вісім років.

Також посадовець комунальної установи Одеси вимагав щомісячну плату зі стихійних торговців. Його затримали під час одержання хабаря, чоловіка судитимуть.

Одеса ДБР хабар Миколаїв транспорт Миколаївська область Новини Одеси злочин

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:36 Накачав снодійним та обікрав — на Львівщині затримали одесита

Text

17:29 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

17:11 У Харкові ділки підробляли елітний алкоголь — знайдено десятки тонн фальсифікату

17:07 Росія та Захід проводять масштабний обмін ув’язненими — хто потрапив до списків

16:58 Збирав данину з перевізників — судитимуть посадовця Миколаївщини

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

16:37 Чоловіки мають особисто з'явитись до ТЦК — яку інформацію неможливо повідомити через Резерв+

16:35 У одному з регіонів Німеччини українським чоловікам не видаватимуть проїздних документів

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

16:27 Зеленський назвав "напівсанкціями" участь росіян і білорусів в Олімпіаді

17:36 Накачав снодійним та обікрав — на Львівщині затримали одесита

17:11 У Харкові ділки підробляли елітний алкоголь — знайдено десятки тонн фальсифікату

17:07 Росія та Захід проводять масштабний обмін ув’язненими — хто потрапив до списків

16:58 Збирав данину з перевізників — судитимуть посадовця Миколаївщини

16:37 Чоловіки мають особисто з'явитись до ТЦК — яку інформацію неможливо повідомити через Резерв+

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

16:35 У одному з регіонів Німеччини українським чоловікам не видаватимуть проїздних документів

16:27 Зеленський назвав "напівсанкціями" участь росіян і білорусів в Олімпіаді

16:24 За 10 тисяч доларів обіцяв підвезти до Молдови — на Одещині викрили киянина

16:01 Український плавець Бухов пояснив невдачу на Олімпіаді хворобою

15:59 Погрожував пістолетом співробітникам ТЦК — на Волині затримали зловмисника

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

17:29 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди