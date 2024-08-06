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Хотел устроить в СБУ за 10 тысяч долларов — на Одесчине задержали афериста

6 августа 2024 13:48
Верзилова Єлизавета - редактор
Трудоустраивал за деньги - в Одесской области задержали псевдосотрудника СБУ
В Одесской области задержали местного жителя. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области правоохранители задержали местного жителя за попытку "устроить" своего знакомого на работу в СБУ за 10 тысяч долларов. По данным следствия, аферист уже был судим за мошенничество и теперь решил воспользоваться своим талантом обмана еще раз, за что ему грозит заключение.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП и Одесской области.

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43-летний мужчина выдавал себя сотрудником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Он убедил знакомого, что может повлиять на работников СБУ, чтобы обеспечить ему трудоустройство . За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов, угрожая в противном случае создать препятствия для поступающего.

Деньги мошенник приказал перечислять по частям на свою банковскую карточку. После того, как было перечислено несколько авансов на общую сумму 51 тысяч гривен, его задержали.

Что угрожает

Фигуранту мы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды. За это преступление ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен.

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