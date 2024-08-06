У Румунії зафіксована чума у тварин: в'їзд на Одещині з тваринами заборонено

Кордон з Румунією. Ілюстративне фото: ДПСУ

У зв’язку з реєстрацією випадків захворювання овець та кіз на чуму у Румунії, Держпродспоживслужба України запровадила додаткові заходи безпеки на кордоні. Тепер в'їхати до країни НАТО з певними видами тварин неможливо, також є перелік продуктів, заборонених до ввезення.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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Які обмеження введені

На підставі інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH), введено заборону на ввезення до України з Румунії тварин, схильних до чуми, дрібних жуйних, репродуктивного матеріалу від них, а також необроблених та оброблених продуктів крові. Заборона також стосується сирого молока та молочних продуктів, за винятком тих, що пройшли обробку і відповідають вимогам для ввезення на митну територію України.

Де діє заборона

В Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях проводиться облік поголів’я овець та кіз, створено групи термінового реагування, посилено контроль за транспортуванням та ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота. Особлива увага приділяється дезінфекції транспортних засобів у пунктах пропуску з Румунією.

"Окрім того, на пунктах пропусках встановлені інформаційні пам'ятки, що необроблені продукти тваринного походження (молоко, сири тощо) можуть бути переносником небезпечних збудників, які викликають інфекційні захворювання у тварин", — йдеться у повідомленні.