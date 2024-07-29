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Одеса серед центрів незаконної торгівлі та браконьєрства — звіт WWF

29 липня 2024 17:41
Верзілова Єлизавета - редактор
Одеса у лідерах браконьєрства - дані WWF
Одеса у лідерах за браконьєрством на рідкісних риб. Фото: WWF
Верзілова Єлизавета - редактор

Попри заборони, Одеса традиційно опинилась у списку основних центрів браконьєрства та незаконної торгівлі осетрових у басейні Дунаю. Така діяльність становлять серйозну загрозу для виживання зникаючих видів риб

Звіт оприлюдюнив Всесвітній фонд дикої природи (WWF). 

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Дані WWF

Згідно з дослідженням WWF, з 2016 по 2023 рік у Болгарії, Румунії та Україні зафіксовано 395 випадків браконьєрства та незаконної торгівлі осетровими, що призвело до загибелі 1031 особини цих цінних риб. Найбільше випадків зафіксовано в Румунії (610), за нею йде Україна (418) та Болгарія (3). А головні осередки незаконної торгівлі осетровими залишаються незмінними: Враца (Болгарія), Тульча (Румунії) та Одеса (Україна).

"Ці цифри — це лише верхівка айсберга, адже точна кількість постраждалих осетрових не вказана. Як і будь-який інший вид незаконної діяльності, злочини проти дикої природи, зокрема браконьєрство осетрових, залишаються в основному непоміченими", — зазначила керівниця глобальної ініціативи WWF зі збереження осетрових Беате Штрибель.

Одеса у лідерах за браконьєрством
Виловлена червонокнижна риба. Фото: WWF

Червонокнижні риби на Одещині

Усього в Україні мешкає шість видів осетрових: осетер європейський або атлантичний та осетер шип, які вважаються вимерлими; осетер руський; севрюга; стерлядь; білуга — ці занесені до Червоної книги. Однак попри юридичний захист та міжнародні угоди, браконьєрство і контрабанда продовжують загрожувати їм у Нижньому Дунаї. 

"Очевидно, що країни в Нижньому Дунаї намагаються боротися зі злочинами проти осетрових, і WWF цінує зусилля окремих органів влади. Але також зрозуміло, що потрібно зробити набагато більше — не лише Болгарії, Румунії та Україні, але й країнам по всьому континенту", — додала Беате Штрибель.

Браконьєри воливили червонокнижну рибу
Ловля забороненої риби. Фото: WWF

Осетри та веслоноси є найбільш зникаючою групою видів у світі, оскільки вони є єдиним джерелом надзвичайно цінної чорної ікри. Басейн Нижнього Дунаю — один із останніх європейських регіонів із самовідтворюваними популяціями осетрових, що робить його пріоритетним для збереження.

Незаконний лов риби на Одещині

Нагадаємо, що з 1 квітня в Одеському регіоні триває щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Обмеження діють до 31 липня поточного року.

Також ми писали, що у селищі міського типу Доброслав Одеської області два браконьєри наловили кефалі на суму понад 70 тисяч гривень. Суд зобов'язав чоловіків заплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень кожен.

Одеса Одеська область вилов риби браконьєри Дунай риби Новини Одеси риба риболовля

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