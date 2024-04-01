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На Одещині стартувала нерестова заборона — які терміни

1 квітня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині стартувала нерестова заборона — які терміни
Нерест риби. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Від сьогодні, 1 квітня, стартувала заборона на любительський та промисловий вилов риби. Правило пов'язане із періодом нересту риби на водоймах Одеської області буде діяти до 31 липня.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Період дії заборони

Дія заборони на вилов розповсюджується на усі водойми Одещини, проте з деякою різницею у термінах. Так, з 1 квітня по 30 червня:

  • На річці Південний Буг в межах Одеської області, річках Кодима, Тилігул, Великий та Малий Куяльник, Барабой та інших малих річках о
  • бласті (крім водних об’єктів наданих в користування для цілей аквакультури);

З 15 квітня по 15 червня:

  • на річці Дністер і її придатковій системі (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);
  • в Кучурганському водосховищі;
  • у придунайських озерах (оз. Ялпуг – Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Саф’ян, оз. Китай та ін.) та оз. Сасик;
  • у Стенцівсько - Жебріянських плавнях, у Хаджибейському лимані;

З 15 квітня по 31 липня:

  • в Дністровському лимані з плавнями (заборона не поширюється на спеціалізований промисел оселедця);

З 1 травня по 15 червня:

  • у Тилігульському, Григорівському (Малому Аджалицькому), Дофінівському (Великому Аджалицькому), Шаболатському (Будацькому), Сухому і Тузловських лиманах;
  • на Тилігульському та Шаболатському лимані на промисловий лов бичка.

Що саме заборонено

На даний період забороняється пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден у заборонених місцях, у період нересту. Винятки становлять судна, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. 

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня вводиться заборона на вилов риби та раків під час нересту. Порушення цих правил передбачає штраф або навіть кримінальну відповідальність.

Також ми писали, що на Одещині викрили чергових браконьєрів, які виловлювали рибу забороненими знаряддями. Порушники вилови більше півтисячі особин, чим завдали збитків бюджету України на понад мільйон гривень.

Одеса
Одеська область
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