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Наловили риби на мільйон гривень — на Одещині викрили браконьєрів

28 березня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Наловили риби на мільйон гривень — на Одещині викрили браконьєрів
Риба, яку вилучили інспектори. Фото: Держекоінспекція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині викрили чергових браконьєрів, які виловлювали рибу забороненими знаряддями. Порушники вилови більше півтисячі особин, чим завдали збитків бюджету України на понад мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Подробиці діяльності

В Паліївській затоці Хаджибейського лиману виявили порушників, які незаконно рибалили на тій території. Рибалки використовували ставні ліскові сітки, що є забороненим знаряддям на території України. З допомогою сіток вони змогли виловити 662 особини піленгаса. Сума збитків, яких завдали браконьєри, склала понад 1,2 мільйона гривень. 

Що загрожує

Щодо порушників складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Вони звинувачуються у порушеннях правил рибальства, за що браконьєрам загрожує накладення штрафу у розмірі до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, що чоловік займався незаконним виловом риби на озері Ялпуг, що в Одеській області. Так, він наловив понад 100 кг особин та завдав збитків державі на суму майже 350 тисяч гривень. 

Також ми писали про те, що в Одеській області затримали чоловіка, який придбав та перевозив більше сотні різних видів риби, серед якої були також особини з Червоної книги України. Своїми діями він завдав державі близько 700 тисяч гривень збитків.

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