На Одещині браконьєр наловив риби на 350 тисяч гривень

Правоохоронці вилучили улов та майно. Фото: Нацполіція

Чоловік займався незаконним виловом риби на озері Ялпуг, що в Одеській області. Так, він наловив понад 100 кг особин та завдав збитків державі на суму майже 350 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці злочину

Житель Ренійської ОТГ виловлював рибу з озера Ялпуг за допомогою сіток та надувного човна. Браконьєр встиг наловити близько 160 кг рибин, серед яких були карась, плоскирка, окунь, судак, бичок, білизна. Його затримали співробітники поліції та вилучили знаряддя та весь улов. Попередньо, своєю рибалкою чоловік завдав державі збитки на суму майже 350 тис. грн.

Яке покарання загрожує

Горе-рибалці повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Йому загрожує штраф до 51 тис. грн. або обмеження волі на строк до трьох років.

Випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області затримали чоловіка, який придбав та перевозив більше сотні різних видів риби, серед якої були також особини з Червоної книги України. Своїми діями він завдав державі близько 700 тисяч гривень збитків.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці затримали браконьєра з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловік займався на озері Ялпуг.

Додамо, що на озері Катлабух виявили порушників, які займались браконьєрством. Зловмисники завдали збитків державі майже на 870 тисяч гривень.