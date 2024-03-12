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Перевозив рибу з Червоної книги — на Одещині затримали браконьєра

12 березня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Перевозив рибу з Червоної книги — на Одещині затримали браконьєра
Риба в салоні автомобіля. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області затримали чоловіка, який придбав та перевозив більше сотні різних видів риби, серед якої були також особини з Червоної книги України. Своїми діями він завдав державі близько 700 тисяч гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці інциденту

В місті Рені місцевий житель порушив правила ПДР та зупинився на пішохідному переході. Правоохоронці наклали на нього штраф та вирішили обстежити салон автомобіля. Виявилось, що чоловік перевозив більше сотні різних видів риби. Серед них були короб, карась, судак, щука, товстолобик та стерлядь, яка відноситься до роду осетрових і занесена до Червоної книги України. За попередніми підрахунками фахівців-екологів, їх виловом рибному господарству України були нанесені збитки розміром майже 700 тисяч гривень.

Що загрожує

Чоловіку оголосили про підозру згідно ч.1 ст. 249 ККУ, яка передбачає відповідальність за незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Правопорушення карається штрафом до 51 тисячі гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали браконьєра з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловік займався на озері Ялпуг.

Також ми писали, що на озері Катлабух  виявили порушників, які займались браконьєрством. Зловмисники завдали збитків державі майже на 870 тисяч гривень.

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Нацполіція

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