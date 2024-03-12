Перевозил рыбу из Красной книги — в Одесской области задержали браконьера

Рыба в салоне автомобиля. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержан мужчина, который приобрел и перевозил более сотни различных видов рыбы, среди которых были также особи из Красной книги Украины. Своими действиями он нанес государству около 700 тысяч гривен ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности инцидента

В городе Рени местный житель нарушил правила ПДД и остановился на пешеходном переходе. Правоохранители наложили на него штраф и решили обследовать салон автомобиля. Оказалось, что мужчина перевозил более сотни разных видов рыбы. Среди них были короб, карась, судак, щука, толстолобик и стерлядь, которая относится к роду осетровых и занесена в Красную книгу Украины. По предварительным подсчетам специалистов-экологов, их выловом рыбному хозяйству Украины был нанесен ущерб в размере почти 700 тысяч гривен.

Что угрожает

Мужчине объявили о подозрении согласно ч.1 ст. 249 УКУ, которая предусматривает ответственность за незаконные занятия рыбным промыслом, что причинило существенный вред. Правонарушение карается штрафом до 51 тысячи гривен или ограничением свободы сроком до трех лет.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали браконьера с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчина занимался на озере Ялпуг.

Также мы писали, что на озере Катлабух обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству почти на 870 тысяч гривен.