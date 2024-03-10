Наловив риби на 400 тисяч гривень — на Одещині викрили браконьєра

Чоловік наловив риби. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

На Одещині правоохоронці затримали браконьєра з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловік займався на озері Ялпуг.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Деталі злочинної діяльності

За інформацією, чоловік здійснював незаконне рибальство на човні поблизу села Плавні, Ренійська громада на Одещині. При собі у нього були заборонені знаряддя лову — ліскові сітки. Браконьєр встиг виловили 250 особин риби різних видів: тарані, судаків, плоскирок, щук, білизни, карасів. Вилов мав реалізуватись на місцевому ринку.

Яке покарання

У порушника вилучили човен, сітки та майже 30 кілограмів риби, на загальну суму 421 тисяча гривень. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, на озері Катлабух виявили порушників, які займались браконьєрством. Зловмисники завдали збитків державі майже на 870 тисяч гривень.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці затримали двох браконьєрів з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловіки займалися в затоці Дністровського лиману.