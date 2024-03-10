Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наловив риби на 400 тисяч гривень — на Одещині викрили браконьєра arrow

Наловив риби на 400 тисяч гривень — на Одещині викрили браконьєра

10 березня 2024 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Наловив риби на 400 тисяч гривень — на Одещині викрили браконьєра
Чоловік наловив риби. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині правоохоронці затримали браконьєра з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловік займався на озері Ялпуг. 

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Читайте також:

Деталі злочинної діяльності 

За інформацією, чоловік здійснював незаконне рибальство на човні поблизу села Плавні, Ренійська громада на Одещині. При собі у нього були заборонені знаряддя лову — ліскові сітки. Браконьєр встиг виловили 250 особин риби різних видів: тарані, судаків, плоскирок, щук, білизни, карасів. Вилов мав реалізуватись на місцевому ринку. 

Яке покарання

У порушника вилучили човен, сітки та майже 30 кілограмів риби, на загальну суму 421 тисяча гривень. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Інші випадки браконьєрства на Одещині

Нагадаємо, на озері Катлабух  виявили порушників, які займались браконьєрством. Зловмисники завдали збитків державі майже на 870 тисяч гривень.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці затримали двох браконьєрів з уловом на суму понад 400 тисяч гривень. Незаконним промислом чоловіки займалися в затоці Дністровського лиману.

Одеса
Одеська область
вилов риби
браконьєри
Одеська ОДА
Новини Одеси
риба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського