Наловил рыбы на 400 тысяч гривен — на Одесчине разоблачили браконьера
В Одесской области правоохранители задержали браконьера с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчина занимался на озере Ялпуг.
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Детали преступной деятельности
По информации, мужчина совершал незаконное рыболовство на лодке вблизи села Плавни, Ренийская община в Одесской области. При себе у него были запрещенные орудия лова — лесные сетки. Браконьер успел выловить 250 особей рыбы разных видов: тарани, судаков, плоскирок, щук, карасей. Вылов должен был реализоваться на местном рынке.
Какое наказание
У нарушителя изъяли лодку, сетки и почти 30 килограммов рыбы, на общую сумму 421 тысячу гривен. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Другие случаи браконьерства в Одесской области
Напомним, на озере Катлабух обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству почти на 870 тысяч гривен.
Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали двух браконьеров с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчины занимались в заливе Днестровского лимана.
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