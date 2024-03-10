Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Наловил рыбы на 400 тысяч гривен — на Одесчине разоблачили браконьера arrow

Наловил рыбы на 400 тысяч гривен — на Одесчине разоблачили браконьера

10 марта 2024 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Наловил рыбы на 400 тысяч гривен — на Одесчине разоблачили браконьера
Мужчина наловил рыбу. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области правоохранители задержали браконьера с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчина занимался на озере Ялпуг.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Читайте также:

Детали преступной деятельности

По информации, мужчина совершал незаконное рыболовство на лодке вблизи села Плавни, Ренийская община в Одесской области. При себе у него были запрещенные орудия лова — лесные сетки. Браконьер успел выловить 250 особей рыбы разных видов: тарани, судаков, плоскирок, щук, карасей. Вылов должен был реализоваться на местном рынке.

Какое наказание

У нарушителя изъяли лодку, сетки и почти 30 килограммов рыбы, на общую сумму 421 тысячу гривен. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Другие случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, на озере Катлабух обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству почти на 870 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали двух браконьеров с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчины занимались в заливе Днестровского лимана.

Одесса
Одесская область
вылов рыбы
браконьеры
Одесская ОГА
Новости Одессы
рыба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского