В Одесской области браконьер наловил рыбы на 350 тысяч гривен

Правоохранители изъяли улов и имущество. Фото: Нацполиция

Мужчина занимался незаконным отловом рыбы на озере Ялпуг, что в Одесской области. Так, он наловил более 100 кг особей и нанес ущерб государству на сумму почти 350 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности преступления

Житель Ренийской ОТГ вылавливал рыбу из озера Ялпуг с помощью сеток и надувной лодки. Браконьер успел наловить около 160 кг рыб, среди которых были карась, плоскирка, окунь, судак, бычок, белье. Его задержали сотрудники полиции и изъяли орудие и улов. Предварительно своей рыбаком мужчина нанес государству ущерб на сумму почти 350 тыс. грн.

Какое наказание грозит

Горе-рыболовники сообщат о подозрении по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред. Ему грозит штраф до 51 тыс. грн. или ограничение свободы сроком до трех лет.

Случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, что в Одесской области задержан мужчина, который приобрел и перевозил более сотни разных видов рыбы, среди которой были также особи из Красной книги Украины. Своими действиями он нанес государству около 700 тысяч гривен ущерба.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали браконьера с уловом на сумму более 400 тысяч гривен. Незаконным промыслом мужчина занимался на озере Ялпуг.

Добавим, что на озере Катлабух обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству почти на 870 тысяч гривен.