Наловили рыбы на миллион гривен — в Одесской области разоблачили браконьеров

Рыба, изъятая инспекторами. Фото: Госэкоинспекция

В Одесской области разоблачили очередных браконьеров, которые вылавливали рыбу запрещенными орудиями. Нарушители выловили более полутысячи особей, чем нанесли ущерб бюджету Украины более миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Подробности деятельности

В Палиевском заливе Хаджибейского лимана обнаружили нарушителей, незаконно рыбачивших на той территории. Рыбаки использовали ставные лесные сетки, являющиеся запрещенным орудием на территории Украины. С помощью сеток они смогли выловить 662 особи пиленгаса. Сумма ущерба, нанесенного браконьерами, составила более 1,2 миллиона гривен.

Что угрожает

В отношении нарушителей составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Они обвиняются в нарушениях правил рыболовства, за что браконьерам грозит наложение штрафа в размере до сорока тысяч рублей.

Случаи браконьерства в Одесской области

Напомним, что мужчина занимался незаконным выловом рыбы на озере Ялпуг в Одесской области. Так, он наловил более 100 кг особей и нанес ущерб государству на сумму почти 350 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Одесской области задержан мужчина, который приобрел и перевозил более сотни разных видов рыбы , среди которой были также особи из Красной книги Украины. Своими действиями он нанес государству около 700 тысяч гривен ущерба.