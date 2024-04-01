В Одесской области стартовал нерестовый запрет — какие сроки
С сегодняшнего дня, 1 апреля, стартовал запрет на любительский и промышленный вылов рыбы. Правило, связанное с периодом нереста рыбы на водоемах Одесской области, будет действовать до 31 июля.
Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.
Период действия запрета
Действие запрета на отлов распространяется на все водоемы Одесчины, однако с некоторой разницей в терминах. Так, с 1 апреля по 30 июня:
- На реке Южный Буг в пределах Одесской области, реках Кодыма, Тилигул, Большой и Малый Куяльник, Барабой и других малых реках
- бласти (кроме водных объектов, предоставленных в пользование для целей аквакультуры);
С 15 апреля по 15 июня:
- на реке Днестр и ее придаточной системе (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
- в Кучурганском водохранилище;
- в придунайских озерах (оз. Ялпуг – Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Сафьян, оз. Китай и др.) и оз. Сасык;
- в Стенцовско – Жебрианских плавнях, в Хаджибейском лимане;
С 15 апреля по 31 июля:
- в Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
С 1 мая по 15 июня:
- в Тилигульском, Григоровском (Малом Аджалыцком), Дофиновском (Большом Аджалицком), Шаболатском (Будакском), Сухом и Тузловских лиманах;
- на Тилигульском и Шаболатском лимане на промысловую ловлю бычка.
Что именно запрещено
В данный период запрещается передвижение всех транспортных средств или моторных судов в запрещенных местах в период нереста. Исключения составляют суда, которые используются органами рыбоохраны и другими уполномоченными органами государственной власти.
Напомним, что в Украине с 1 апреля вводится запрет на лов рыбы и раков во время нереста. Нарушение этих правил предполагает штраф или даже уголовную ответственность.
Также мы писали, что в Одесской области разоблачили очередных браконьеров, которые вылавливали рыбу запрещенными орудиями. Нарушители выловили более полутысячи особей, чем нанесли ущерб бюджету Украины более чем на миллион гривен.
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