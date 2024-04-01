В Одесской области стартовал нерестовый запрет — какие сроки

Нерест рыбы. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня, 1 апреля, стартовал запрет на любительский и промышленный вылов рыбы. Правило, связанное с периодом нереста рыбы на водоемах Одесской области, будет действовать до 31 июля.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Период действия запрета

Действие запрета на отлов распространяется на все водоемы Одесчины, однако с некоторой разницей в терминах. Так, с 1 апреля по 30 июня:

На реке Южный Буг в пределах Одесской области, реках Кодыма, Тилигул, Большой и Малый Куяльник, Барабой и других малых реках

бласти (кроме водных объектов, предоставленных в пользование для целей аквакультуры);

С 15 апреля по 15 июня:

на реке Днестр и ее придаточной системе (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

в Кучурганском водохранилище;

в придунайских озерах (оз. Ялпуг – Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Сафьян, оз. Китай и др.) и оз. Сасык;

в Стенцовско – Жебрианских плавнях, в Хаджибейском лимане;

С 15 апреля по 31 июля:

в Днестровском лимане с плавнями (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);

С 1 мая по 15 июня:

в Тилигульском, Григоровском (Малом Аджалыцком), Дофиновском (Большом Аджалицком), Шаболатском (Будакском), Сухом и Тузловских лиманах;

на Тилигульском и Шаболатском лимане на промысловую ловлю бычка.

Что именно запрещено

В данный период запрещается передвижение всех транспортных средств или моторных судов в запрещенных местах в период нереста. Исключения составляют суда, которые используются органами рыбоохраны и другими уполномоченными органами государственной власти.

Напомним, что в Украине с 1 апреля вводится запрет на лов рыбы и раков во время нереста. Нарушение этих правил предполагает штраф или даже уголовную ответственность.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили очередных браконьеров, которые вылавливали рыбу запрещенными орудиями. Нарушители выловили более полутысячи особей, чем нанесли ущерб бюджету Украины более чем на миллион гривен.