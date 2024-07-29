Одесса в лидерах браконьерства - данные WWF

Одесса в лидерах по браконьерству на редких рыб. Фото: WWF

Несмотря на запрет, Одесса традиционно оказалась в списке основных браконьерских центров и незаконной торговли осетровых в бассейне Дуная. Такая деятельность представляет серьезную угрозу для выживания исчезающих видов рыб.

Отчет обнародовал Всемирный фонд дикой природы (WWF).

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Данные WWF

Согласно исследованию WWF, с 2016 по 2023 год в Болгарии, Румынии и Украине зафиксировано 395 случаев браконьерства и незаконной торговли осетровыми, что привело к гибели 1031 особи этих ценных рыб. Больше всего случаев зафиксировано в Румынии (610), за ней следует Украина (418) и Болгария (3). Главные очаги незаконной торговли осетровыми остаются неизменными: Враца (Болгария), Тульча (Румынии) и Одесса (Украина).

"Эти цифры - это лишь верхушка айсберга, ведь точное количество пострадавших осетровых не указано. Как и любой другой вид незаконной деятельности, преступления против дикой природы, в частности браконьерство осетровых, остаются в основном незамеченными", — отметила руководительница глобальной инициативы WWF осетровых Беате Штрибель.

Выловленная краснокнижная рыба. Фото: WWF

Краснокнижные рыбы в Одесской области

Всего в Украине обитает шесть видов осетровых: осетр европейский или атлантический и осетер шип, которые считаются вымершими; осетр русский; севрюга; стерлядь; белуга — эти занесены в Красную книгу. Однако, несмотря на юридическую защиту и международные соглашения, браконьерство и контрабанда продолжают угрожать им в Нижнем Дунае.

"Очевидно, что страны в Нижнем Дунае пытаются бороться с преступлениями против осетровых, и WWF ценит усилия отдельных органов власти. Но также понятно, что нужно сделать гораздо больше — не только Болгарии, Румынии и Украине, но и странам по всему континенту" , — добавила Беат Штрибель.

Ловля запрещенной рыбы. Фото: WWF

Осетры и веслоносы являются наиболее исчезающей группой видов в мире, поскольку они являются единственным источником ценнейшей черной икры. Бассейн Нижнего Дуная — один из последних европейских регионов с самовоспроизводящимися осетровыми популяциями, что делает его приоритетным для сохранения.

Незаконная ловля рыбы в Одесской области

Напомним, что с 1 апреля в Одесском регионе продолжается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов рыбы. Рыбалка в этот период разрешается только на берегу за пределами нерестилищ. Ограничения действуют до 31 июля текущего года.

Также мы писали, что в поселке городского типа Доброслав Одесской области два браконьера наловили кефали на сумму более 70 тысяч гривен. Суд обязал мужчин заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен каждый.