На Одещині суд виніс вирок у справі двух браконьєрів

Працівник поліції оглядає зловлену кефаль. Фото ілюстративне: НПУ

У селищі міського типу Доброслав Одеської області два браконьєри наловили кефалі на суму понад 70 тисяч гривень. Суд зобов'язав чоловіків заплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень кожен.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи сказано, що один з чоловіків мав намір здійснити незаконний вилов риби, а саме кефалі, з метою подальшого продажу. До цієї справи він залучив свого товариша. Таким чином, йдеться про скоєння злочину групою осіб за попередньою домовленістю.

Прокурор просив визнати винними обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їм покарання у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить суму 34 тисячі гривень

Суд погодився, що така міра покарання сприятиме вихованню осіб в дусі додержання законів України та забезпечить їх законослухняну поведінку на майбутнє.

Рішення суду

Обох чоловіків визнали винними у скоєнні кримінального правопорушення. Кожного з них суд зобов'язав сплатити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

При цьому арешт на майно чоловіків, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Южного міського суду Одеської області від 09.11.2022 р., було скасовано.

Що таке пробація

Це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених. Тобто людина, яка отримала вирок суду, має виконувати певні види кримінальних покарань, що не пов'язані з позбавленням волі.

Раніше ми повідомляли, що у місті Радехів Львівської області чоловік проігнорував вручену йому повістку та не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у призначений час. Суд ухвалив рішення про позбавлення чоловіка волі строком на три роки.

Нагадаємо, у Києві раніше судимий чоловік пограбував двох нових знайомих під час застілля. Суд відправив зловмисника на сім років за ґрати.