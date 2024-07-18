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В Одесской области два браконьера наловили рыбы более чем на 70 тысяч гривен — что решил суд

18 июля 2024 00:14
Дмитрий Галушка - Редактор
В Одесской области суд вынес приговор по делу двух браконьеров
Сотрудник полиции осматривает пойманную кефаль. Фото иллюстративное: НПУ
Дмитрий Галушка - Редактор

В поселке городского типа Доброслав Одесской области два браконьера наловили кефали на сумму более 70 тысяч гривен. Суд обязал мужчин заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен каждый.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела сказано, что один из мужчин намеревался совершить незаконный отлов рыбы, а именно кефали, с целью дальнейшей продажи. К этому делу он привлек своего товарища. Таким образом, речь идет о совершении преступления группой лиц по предварительной договоренности.

Прокурор просил признать виновными обвиняемых в совершении уголовного правонарушения и назначить им наказание в виде штрафа в размере 2000 тысяч рублей, что составляет сумму 34 тысячи гривен.

Суд согласился, что такая мера наказания будет способствовать воспитанию лиц в духе соблюдения законов Украины и обеспечит их законопослушное поведение будущего.

Решение суда

Оба мужчины признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Каждому из них суд обязал уплатить штраф в размере 34 тысячи гривен.

При этом арест на имущество мужчин, наложенный в соответствии с постановлением следственного судьи Южного городского суда Одесской области от 09.11.2022, был отменен.

Что такое пробация

Это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда к осужденным. То есть человек, получивший приговор суда, должен исполнять определенные виды уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что в городе Радехов Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в назначенное время. Суд принял решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.

Напомним, в Киеве ранее судимый мужчина ограбил двух новых знакомых во время застолья. Суд отправил злоумышленника на семь лет за решетку.

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