Ущерб более чем на 100 тысяч гривен: в Одесской области разоблачили браконьеров

Осуществляли ловлю рыбы в заповеднике. Фото: Госэкоинспекция Юго-Западного округа.

Инспекторы обнаружили браконьеров в Старостамбульском устье реки Дунай, расположенной в пределах Дунайского биосферного заповедника. Двое братьев наловили рыбы более чем на 100 тысяч гривен.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщили в пресс-службе Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

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Детали нарушения

Два нарушителя, занимавшихся незаконным промысловым ловом рыбы, использовали четыре капроновые сетки и деревянную лодку. Плавсредство не было внесено в разрешение на специальное использование природных ресурсов в заповеднике. Братья наловили:

сазан — 4,5 кг;

лещ — 1,1 кг;

сом — 2,9 кг.

Правовые последствия

На нарушителей был составлен протокол по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет более 110 тысяч гривен. Инспекторы и полиция продолжают усиленно контролировать зону заповедника, чтобы обеспечить сохранение водных биоресурсов и природной среды.