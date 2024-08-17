Над Черным морем работают американские разведчики

Разведка над Черным морем — самолеты НАТО ведут наблюдение
Сегодня, 17 августа, на патрулирование вблизи южных границ Одесчины вышли сразу два разведчика НАТО. Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 находятся в воздушном пространстве Румынии и мониторят ситуацию в Черном море и вдоль границы Молдовы.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Где патрулируют самолеты
Сегодня американские военные самолеты Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 патрулируют рядом с румынско-украинской границей. Авиация НАТО была замечена в нескольких километрах от Измаила и Орловки.
Что известно об авиации
Известно, что Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.
Bombardier Challenger 650 на маршруте разведки уже с самого утра. Он взлетел с авиабазы "Михаил Когельничану" в Румынии.
Ситуация в Черном море
А тем временем в Черном море находится один российский ракетоноситель. По данным Военно-морских сил Украины, он снаряжен четырьмя "Калибрами". Кроме этого, ракетоносители наблюдаются и в Средиземном море, правда они не вооружены.
Читайте Новини.LIVE!