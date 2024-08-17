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Разведка над Черным морем — самолеты НАТО ведут наблюдение

17 августа 2024 13:40
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Над Черным морем работают американские разведчики
Разведчик Bombardier Challenger 650. Фото: bjtonline.com
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 17 августа, на патрулирование вблизи южных границ Одесчины вышли сразу два разведчика НАТО. Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 находятся в воздушном пространстве Румынии и мониторят ситуацию в Черном море и вдоль границы Молдовы.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулируют самолеты

Сегодня американские военные самолеты Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650 патрулируют рядом с румынско-украинской границей. Авиация НАТО была замечена в нескольких километрах от Измаила и Орловки.

Что известно об авиации

Известно, что Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Разведка над Черным морем — самолеты НАТО ведут наблюдение - фото 1
Движение разведывательного самолета Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 на маршруте разведки уже с самого утра. Он взлетел с авиабазы "Михаил Когельничану" в Румынии.

Разведка над Черным морем — самолеты НАТО ведут наблюдение - фото 2
Движение разведывательного самолета Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Ситуация в Черном море

А тем временем в Черном море находится один российский ракетоноситель. По данным Военно-морских сил Украины, он снаряжен четырьмя "Калибрами". Кроме этого, ракетоносители наблюдаются и в Средиземном море, правда они не вооружены.

Разведка над Черным морем — самолеты НАТО ведут наблюдение - фото 3
Ситуация с российскими кораблями в морях. Фото: скриншот

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