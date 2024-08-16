Опасность в Черном море: россияне минимизировали минирование акватории

Морская мина. Иллюстративное фото: ВМС Румынии

Интенсивность минирования Черного моря со стороны оккупантов на сегодняшний день сведена почти к нулю. Это стало возможным благодаря успешным действиям украинских военных, в частности, уничтожению вражеского самолета СУ-24, который пытался осуществить дистанционное минирование.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"С прошлого года не было зафиксировано никаких неприятных инцидентов, связанных с минированием. Интенсивность таких действий упала до нуля фактически. Россияне больше не решаются выходить в море и устанавливать мины", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Однако, по его словам, остается угроза от так называемых "блуждающих мин". Это мины, которые не были надлежащим образом закреплены или отрывались от своих якорных позиций. Они представляют серьезную опасность как для судоходства, так и для береговых линий.

"После шторма некоторые эти объекты могут перемещаться, могут мины всплывать, если они отрываются от якоря соответствующего, и тогда они представляют больше угрозы. Каждый день мы обследуем те пути, по которым судно ходит в море", — прокомментировал представитель ВМС ВСУ.

Сегодня украинские военные активно занимаются мониторингом и обезвреживанием таких мин, чтобы минимизировать риски для гражданских судов и населения. Однако ситуация остается напряженной, и ВМС ВС Украины продолжает принимать меры по безопасности на море.

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