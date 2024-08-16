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Россия практически прекратила минирование Черного моря — угроза остается

16 августа 2024 16:18
Верзилова Єлизавета - редактор
Опасность в Черном море: россияне минимизировали минирование акватории
Морская мина. Иллюстративное фото: ВМС Румынии
Верзилова Єлизавета - редактор

Интенсивность минирования Черного моря со стороны оккупантов на сегодняшний день сведена почти к нулю. Это стало возможным благодаря успешным действиям украинских военных, в частности, уничтожению вражеского самолета СУ-24, который пытался осуществить дистанционное минирование.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"С прошлого года не было зафиксировано никаких неприятных инцидентов, связанных с минированием. Интенсивность таких действий упала до нуля фактически. Россияне больше не решаются выходить в море и устанавливать мины", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Однако, по его словам, остается угроза от так называемых "блуждающих мин". Это мины, которые не были надлежащим образом закреплены или отрывались от своих якорных позиций. Они представляют серьезную опасность как для судоходства, так и для береговых линий.

"После шторма некоторые эти объекты могут перемещаться, могут мины всплывать, если они отрываются от якоря соответствующего, и тогда они представляют больше угрозы. Каждый день мы обследуем те пути, по которым судно ходит в море", — прокомментировал представитель ВМС ВСУ.

Сегодня украинские военные активно занимаются мониторингом и обезвреживанием таких мин, чтобы минимизировать риски для гражданских судов и населения. Однако ситуация остается напряженной, и ВМС ВС Украины продолжает принимать меры по безопасности на море.

Что делать, если заметили взрывоопасный предмет

  • не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигайте его, а также не допускать к нему других людей. Не пользоваться у "находки" средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
  • чем-то пометить место, оставить какой-либо предмет или элемент одежды;
  • удалиться от подозрительного предмета тем же путем, каким вы дошли до него на расстояние, пока вы его не будете видеть;
  • с безопасного места сообщить дежурные службы ГСЧС ( 101 ) и полиции ( 102 );
  • дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.

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