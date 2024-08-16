ДТП в центре Одессы сегодня: движение значительно усложнено

Центр Одессы "красный" — в городе образовались безумные пробки из-за ДТП
16 августа 2024 15:46
ДТП в центре Одессы сегодня, 16 августа. Фото: скриншот
В Приморском районе Одессы сегодня, 16 августа, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Из-за столкновения проезд по центру города сильно усложнен.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
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По углу улицы Ришельевской и Базарной в Одессе столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Значительные пробки образовались на месте происшествия — движение усложнено по ул. Ришельевской от ул. Большой Арнаутской и до ул. Троицкой и водителям лучше выбирать альтернативные маршруты.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
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