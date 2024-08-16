ДТП в центре Одессы сегодня: движение значительно усложнено

ДТП в центре Одессы сегодня, 16 августа. Фото: скриншот

В Приморском районе Одессы сегодня, 16 августа, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Из-за столкновения проезд по центру города сильно усложнен.

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ДТП в центре Одессы

По углу улицы Ришельевской и Базарной в Одессе столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Значительные пробки образовались на месте происшествия — движение усложнено по ул. Ришельевской от ул. Большой Арнаутской и до ул. Троицкой и водителям лучше выбирать альтернативные маршруты.

Пробки в результате ДТП в центре Одессы. Фото: скриншот из google.maps

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