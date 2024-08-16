Смертельное ДТП на Одесчине при участии мотоциклистов: детали от полиции

Мотоцикл после ДТП Иллюстративное фото: Нацполиция

В Ренийской громаде Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, двое подростков на мотоцикле выехали на встречную полосу и столкнулись с местным мотоциклистом, погибшим от удара.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали аварии

Вчера вечером двое 16-летних приятелей возвращались домой на мотоцикле, выехали на встречную полосу в селе Плавное. В результате они столкнулись с другим мотоциклом, за рулем которого находился 49-летний местный житель. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Транспортные средства участников ДТП Фото: Нацполиция

Подростков госпитализировали в больницу с разными телесными повреждениями. Несовершеннолетнего водителя мотоцикла стражи порядка будут проверять на наличие алкоголя.

Действия правоохранителей

Следователи уже внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть или тяжкие телесные повреждения. Транспортные средства помещены на арестплощадку, а также назначен ряд экспертиз. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии, в частности, имел ли подросток водительское удостоверение на управление мотоциклом. Следственные действия продолжаются.