Смертельна ДТП на Одещині за участі мотоциклістів: деталі від поліції

Мотоцикл після ДТП. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Ренійській громаді, що в Одеській області, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, двоє підлітків на мотоциклі виїхали на зустрічну смугу та зіткнулися з місцевим мотоциклістом, який загинув від удару.

Про це у п'ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Вчора ввечері двоє 16-річних приятелів повертались додому на мотоциклі, виїхали на зустрічну смугу в селі Плавні. В результаті вони зіткнулися з іншим мотоциклом, за кермом якого був 49-річний місцевий житель. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Транспортні засоби учасників ДТП. Фото: Нацполіція

Підлітків госпіталізували до лікарні з різними тілесними ушкодженнями. Неповнолітньогого водія мотоцикла правоохоронці перевірятимуть на наявність алкоголю.

Дії правоохоронців

Слідчі вже внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті або тяжких тілесних ушкоджень. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик, а також призначено низку експертиз. Поліція продовжує встановлювати всі обставини трагедії, зокрема, чи мав підліток посвідчення водія на керування мотоциклом. Слідчі дії тривають.