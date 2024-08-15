Атака на Одесу 14 серпня: зросла кількість постраждалих

Медики бригади екстреної допомоги. Ілюстративе фото: Новини.LIVE

В Одесі до трьох зросла кількість осіб, які отримали поранення внаслідок ракетного удару по місту вчора ввечері. До лікарні звернулись дві жінки задля медичної допомоги.

Про це у четвер, 15 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера з оновленням. Фото: скриншот

"Дві жінки отримали поранення внаслідок російського обстрілу. Постраждалі отримали медичну допомогу та лікуються амбулаторно", — зазначив Олег Кіпер.

Атака на Одесу 14 серпня

Увечері середи, 14 сепрня, ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Водія зерновоза, який був близько до місця влучання, ушпиталили у стані середнього ступеня важкості Правоохоронці працювали на місці та фіксували наслідки чергового злочину росіян.