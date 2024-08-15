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Наслідки вечірньої атаки на Одесу — кількість постраждалих росте

15 серпня 2024 10:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Атака на Одесу 14 серпня: зросла кількість постраждалих
Медики бригади екстреної допомоги. Ілюстративе фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі до трьох зросла кількість осіб, які отримали поранення внаслідок ракетного удару по місту вчора ввечері. До лікарні звернулись дві жінки задля медичної допомоги.

Про це у четвер, 15 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера з оновленням. Фото: скриншот

"Дві жінки отримали поранення внаслідок російського обстрілу. Постраждалі отримали медичну допомогу та лікуються амбулаторно", — зазначив Олег Кіпер.

Атака на Одесу 14 серпня

Увечері середи, 14 сепрня, ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Водія зерновоза, який був близько до місця влучання, ушпиталили у стані середнього ступеня важкості Правоохоронці працювали на місці та фіксували наслідки чергового злочину росіян.

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