Атака на Одессу 14 августа: выросло количество пострадавших

Медики бригады экстренной помощи. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Одессе до трех возросло количество лиц, получивших ранения в результате ракетного удара по городу вчера вечером. В больницу обратились две женщины за медицинской помощью.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера с обновлением. Фото: скриншот

"Две женщины получили ранения в результате российских обстрелов. Пострадавшие получили медицинскую помощь и лечатся амбулаторно", — отметил Олег Кипер.

Атака на Одессу 14 августа

Вечером среды, 14 августа, враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Целью агрессора стала припортовая гражданская инфраструктура. Водителя зерновоза, который был близко к месту попадания, госпитализировали в средней степени тяжести. Правоохранители работали на месте и фиксировали последствия очередного преступления россиян.