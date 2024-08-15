Атака на Одессу 14 августа: выросло количество пострадавших

Последствия вечерней атаки на Одессу — количество пострадавших растет
В Одессе до трех возросло количество лиц, получивших ранения в результате ракетного удара по городу вчера вечером. В больницу обратились две женщины за медицинской помощью.
Об этом в четверг, 15 августа, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Две женщины получили ранения в результате российских обстрелов. Пострадавшие получили медицинскую помощь и лечатся амбулаторно", — отметил Олег Кипер.
Атака на Одессу 14 августа
Вечером среды, 14 августа, враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Целью агрессора стала припортовая гражданская инфраструктура. Водителя зерновоза, который был близко к месту попадания, госпитализировали в средней степени тяжести. Правоохранители работали на месте и фиксировали последствия очередного преступления россиян.
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