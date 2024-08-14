Росія атакувала Одесу увечері 14 серпня - відомо про одного пораненого

В Одеській ОВА повідомили подробиці вечірнього обстрілу міста — що стало ціллю ворога
14 серпня 2024 21:54
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Facebook/Одеська облдержадміністрація
Російські окупанти увечері в середу, 14 серпня, атакували Одесу балістичною ракетою. Ціллю ворога стала припортова інфраструктура міста.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.
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"Увечері ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.
За словами Кіпера, поранення отримала одна людина — водій зерновоза, його ушпиталили у стані середнього ступеня важкості.
Наразі правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
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