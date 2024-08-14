Росіяни атакували Одесу ракетою 14 серпня — деталі від Братчука

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: скриншот з відео

В Одесі увечері в середу, 14 серпня, пролунав вибух. Російські загарбники вдарили по місту ракетою, зафіксовано влучання.

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі КИЇВ24.

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"Можемо підтвердити той факт, що ворог атакував сьогодні Одесу з території тимчасово окупованого Криму", — сказав Братчук.

За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару балістичну ракету "Іскандер-М". У місті зафіксовано влучання, там працюють відповідні служби.

Після завершення всіх дій рятувальних служб в ОВА повідомлять про те, які наслідки цього "прильоту". Інформація про постраждалих наразі відсутня.