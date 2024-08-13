Мета операції на Кінбурнській косі - деокупація

Український прапор на зруйнованій будівлі. Ілюстративне фото: PAP/Mykola Kalyeniak

Встановлення українського прапора на окупованій території Кінбурнської коси є символічним, але не є головною метою операції. Бійці ЗСУ передусім збирали дані, які у подальшому можна використати для звільнення території Миколаївської області, що зараз перебуває під контролем росіян.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Символічне значення встановлення прапора

Встановлення прапора під час спецоперацій стало традицією для українських спецпризначенців, зокрема Головного управління розвідки. За словами речника УДА, це "фінальна точка" у виконанні важливих завдань.

"Це традиція, яка, звичайно, є символічною, і вона викликає хвилю емоцій. Прапор на Кінбурнській косі, як і на інших локаціях, є фінальною крапкою у діях, які були проведені нашими найкращими у світі спецпризначенцями", — підкреслив Сергій Братчук.

Речник також акцентував увагу на тому, що під час цієї операції було зібрано важливі дані, які допоможуть у майбутньому звільнити території, зокрема Миколаївської області. Однак точна мета висадки десанту поки що не розголошується, ці дані є критично важливими.

"Ті дані, які були зібрані, і та інформація, яка була отримана, в подальшому повинні слугувати для звільнення цих територій від російських окупантів", — зазначив він.

Сергій Братчук також додав, що ситуація на Кінбурнській косі залишається складною, але українські сили продовжують активно діяти в цьому районі.