Мета операції на Кінбурнській косі - деокупація

Дані з Кінбурнської коси допоможуть звільнити Миколаївщину — деталі
Встановлення українського прапора на окупованій території Кінбурнської коси є символічним, але не є головною метою операції. Бійці ЗСУ передусім збирали дані, які у подальшому можна використати для звільнення території Миколаївської області, що зараз перебуває під контролем росіян.
Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Символічне значення встановлення прапора
Встановлення прапора під час спецоперацій стало традицією для українських спецпризначенців, зокрема Головного управління розвідки. За словами речника УДА, це "фінальна точка" у виконанні важливих завдань.
"Це традиція, яка, звичайно, є символічною, і вона викликає хвилю емоцій. Прапор на Кінбурнській косі, як і на інших локаціях, є фінальною крапкою у діях, які були проведені нашими найкращими у світі спецпризначенцями", — підкреслив Сергій Братчук.
Речник також акцентував увагу на тому, що під час цієї операції було зібрано важливі дані, які допоможуть у майбутньому звільнити території, зокрема Миколаївської області. Однак точна мета висадки десанту поки що не розголошується, ці дані є критично важливими.
"Ті дані, які були зібрані, і та інформація, яка була отримана, в подальшому повинні слугувати для звільнення цих територій від російських окупантів", — зазначив він.
Сергій Братчук також додав, що ситуація на Кінбурнській косі залишається складною, але українські сили продовжують активно діяти в цьому районі.
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