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Данные с Кинбурнской косы помогут освободить Николаевщину — детали

13 августа 2024 10:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Цель операции на Кинбурнской косе – деоккупация
Украинский флаг на разрушенном здании. Иллюстративное фото: PAP/Mykola Kalyeniak
Верзилова Єлизавета - редактор

Установление украинского флага на оккупированной территории Кинбурнской косы символично, но не является главной целью операции. Бойцы ВСУ, прежде всего, собирали данные, которые в дальнейшем можно использовать для освобождения территорий Николаевской области, сейчас находящихся под контролем россиян.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Символическое значение установки флага

Установка флага во время спецопераций стала традицией для украинских спецназовцев, в частности Главного управления разведки. По словам спикера УГА, это "финальная точка" в выполнении важных задач.

"Это традиция, которая, конечно, символическая, и она вызывает волну эмоций. Флаг на Кинбурнской косе, как и на других локациях, является финальной точкой в действиях, проведенных нашими лучшими в мире спецназовцами", — подчеркнул Сергей Братчук.

Спикер также акцентировал внимание на том, что во время этой операции были собраны важные данные, которые помогут в будущем освобождении территорий, в частности Николаевской области. Однако точная цель высадки десанта пока не разглашается, эти данные критически важны.

"Те данные, которые были собраны, и та информация, которая была получена, в дальнейшем должны служить для освобождения этих территорий от российских оккупантов", — отметил он.

Сергей Братчук добавил, что ситуация на Кинбурнской косе остается сложной, но украинские силы продолжают активно действовать в этом районе.

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