Пробки на трассе Одесса-Рени 13 августа: как работают КПП с Молдовой

Пробки наблюдаются на трассе Одесса-Рени сейчас, 13 августа. Фото: скриншот

По состоянию на утро вторника, 13 августа, в сторону границы с Молдовой собрались большие очереди из желающих выехать из Украины, движение сильно затруднено. Причиной многокилометровых пробок на трассе Одесса - Рени является то, что КПП "Паланка — Маяки — Удобное" временно не работает.

Об этом Новини.LIV узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении границы с Молдовой

В сторону Молдовы есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Однако из-за закрытого пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась пробка из желающих пересечь границу именно здесь, которая тянется всей транзитной зоной. Люди заранее приехали и ждут, когда заработает КПП.

Пробки в пределах нацпарка, 13 августа. Фото: скриншот

Очередь на Паланке 13 августа. Фото: скриншот

Закрытие КПП на паланке отразилось на КПП "Староказаче — Тудора", который люди выбирают как альтернативный для пересечения границы. Там усложнения движения фиксируются еще перед поворотом. На карте участок обозначен красным цветом — очередь из автомобилей практически не двигается.

Сильные пробки на КПП "Старокозаче — Тудора" 13 августа. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

Еще один пункт пропуска в Одесской области, который сегодня работает, это "Рени — Джюрджюлешть". Там проблем с выездом сегодня нет, однако, согласно данным карт, фиксируется очередь из желающих на въезд в Украину.