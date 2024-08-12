На Одещині не працюватиме пункт пропуску з Молдовою

Через Паланку не проїхати — КПП на Одещини зупиняє роботу
Завтра, 13 серпня, на Одещині припинить роботу спільний пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". КПП не працюватиме протягом декількох годин у першій половині дня.
Про це у понеділок, 12 серпня повідомили у пресслужбі Прикордонної поліції Республіки Молдови.
Закриття КПП
Пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" не працюватиме з 08:00 до 12:00 через планові роботи з технічного обслуговування електричних мереж. У зв'язку з цим у відомстві водіям радять обирати альтернативні маршрути подорожі.
"Рекомендуємо суб'єктам господарювання та фізичним особам заздалегідь обирати для перетину кордону пункт пропуску "Тудора — Старокозаче". Дякуємо за розуміння", — йдеться в повідомленні правоохоронців.
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