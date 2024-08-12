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Через Паланку не проїхати — КПП на Одещини зупиняє роботу

12 серпня 2024 14:56
Верзілова Єлизавета - редактор
На Одещині не працюватиме пункт пропуску з Молдовою
Пункт пропуску на Одещині, КПП "Паланка — Маяки — Удобне". t.me/politiadefrontiera
Верзілова Єлизавета - редактор

Завтра, 13 серпня, на Одещині припинить роботу спільний пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". КПП не працюватиме протягом декількох годин у першій половині дня.

Про це у понеділок, 12 серпня повідомили у пресслужбі Прикордонної поліції Республіки Молдови.

Закриття КПП

Пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" не працюватиме з 08:00 до 12:00 через планові роботи з технічного обслуговування електричних мереж. У зв'язку з цим у відомстві водіям радять обирати альтернативні маршрути подорожі.

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"Рекомендуємо суб'єктам господарювання та фізичним особам заздалегідь обирати для перетину кордону пункт пропуску "Тудора — Старокозаче". Дякуємо за розуміння", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

КПП "Паланка-Маяки-Удобне" не працюватиме
Допис прикордонної поліції РМ. Фото: скриншот

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