В Одесі зустріли олімпійських чемпіонок Олену Кравацьку та Аліну Комащук

В Одесі зустріли олімпійських чемпіонок. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі із гордістю зустріли олімпійських чемпіонок Олену Кравацьку та Аліну Комащук. Після ігор шаблістки повернулись з Парижа із золотом, але й від міського голови отримали почесні відзнаки.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE, які відвідали місце події.

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На Думській площі зібралися сотні одеситів, щоб привітати Олену Кравацьку та Аліну Комащук, які стали переможницями в індивідуальних і командних змаганнях з фехтування. Під час церемонії міський голова подякував чемпіонкам за перемогу.

"Сьогодні повернулись з перемогою наші дівчата. У час, коли триває війна та наші хлопці захищають нашу територіальну цілісність та незалежність, дуже важливо продемонструвати усьому світові, що Україна живе та перемагає! У тому числі, і на Олімпіаді. Для нас дуже важливою є ця перемога", — зазначив мер міста Геннадій Труханов під час свого виступу.

Мер Одеси нагородив спортсменок почесними відзнаками, зокрема "Знак пошани" отримала Олена Кравацька, а Аліні Комащук Геннадій Труханов вручив відзнаку "За заслуги перед містом". Тренер дівчат Олександр Васютін — Заслужений працівник фізичної культури і спорту України — отримав із рук мера також нагороду "За заслуги перед містом". Чоловік тренував спортсменок у складі збірної України.

Олімпійська чемпіонка Аліна Комащук отримала відзнаку. Фото: Новини.LIVE

Олімпійська чемпіонка Олена Кравацька отримала відзнаку. Фото: Новини.LIVE

Складнощі Олімпіади

Українська фехтувальниця Аліна Комащук зазначила, що підготовка була ретельно організована італійським тренером, який разом з командою адаптував тренувальний процес залежно від стану спортсменок. Також спортсменка зізналася, що зараз важко усвідомити перемогу у Олімпіаді.

"Ціни цієї медалі немає, вже є лише гарний настрій. Ми зробили те, про що мріяли, і досі не можу повірити, що це були Олімпійські ігри", — зазначила Аліна Комащук.

Аліна Комащук про Олімпіаду. Фото: Новини.LIVE

Підтримка української команди

Чемпіонки наголошують, що для них надважливою була підтримка з боку вболівальників. Саме це надавало сил боротися та підкорити п'єдестал нагородження переможців.

"Дуже-дуже підтримували, ми навіть не очікували, тому що зал був дуже великий, гарний. Звісно, були наші українці, які підтримували, але дуже багато було французів, які дійсно кричали "Україна!", кричали за нас. Це було дійсно приємно і дуже неочікувано", — розповіла Олена Кравацька.

Олена Кравацька про підтримку. Фото: Новини.LIVE

Найголовніша перемога України — попереду

Спортсменки відзначають, що перемога на Олімпіаді у Парижі є важливим джерелом мотивації для українців. Щира радість за нашу збірну додає сил та впевненості у майбутніх перемогах України.

"Такі перемоги дають якусь надію на краще майбутнє, не тільки для спортсменів, а дійсно для всієї країни. Я вважаю, що коли мені люди прислали не тільки повідомлення, а й відео, як люди сміються та посміхаються — це дуже круто", — додала Олена Кравацька.

Спортсменки показали медаль з Олімпіади у Парижі. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової виграла золоту медаль у командному заліку, перемігши спортсменок з Південної Кореї у фінальному поєдинку.

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