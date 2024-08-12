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Одесситки показали выигранные на Олимпиаде медали — как встречали чемпионок

12 августа 2024 14:31
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе встретили олимпийских чемпионок Елену Кравацкую и Алину Комащук
В Одессе встретили олимпийские чемпионки. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня в Одессе с гордостью встретили олимпийских чемпионок Елену Кравацкую и Алину Комащук. После игр саблистки вернулись из Парижа с золотом, но и от городского головы получили почетные знаки отличия.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE, посетившие место происшествия.

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На Думской площади собрались сотни одесситов, чтобы поздравить Елену Кравацкую и Алину Комащук, ставших победительницами в индивидуальных и командных соревнованиях по фехтованию. Во время церемонии городской голова поблагодарил чемпионок за победу.

"Сегодня вернулись с победой наши девушки. Во время, когда идет война и наши ребята защищают нашу территориальную целостность и независимость, очень важно продемонстрировать всему миру, что Украина живет и побеждает! В том числе, и на Олимпиаде. Для нас очень важна эта победа", — отметил мэр города Геннадий Труханов во время своего выступления.

Мэр Одессы наградил спортсменок почетными наградами, в частности "Знак почета" получила Елена Кравацкая, а Алине Комащук Геннадий Труханов вручил отличие "За заслуги перед городом". Тренер девушек Александр Васютин — Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины — получил из рук мэра также награду "За заслуги перед городом". Мужчина тренировал спортсменок в составе сборной Украины.

Алина Комащук в Одессе
Олимпийская чемпионка Алина Комащук получила отличие. Фото: Новини.LIVE
Елена Кровацкая в Одессе
Олимпийская чемпионка Елена Кравацкая получила награду. Фото: Новини.LIVE

Трудности Олимпиады

Украинская фехтовальщица Алина Комащук отметила, что подготовка была тщательно организована итальянским тренером, который вместе с командой адаптировал тренировочный процесс в зависимости от состояния спортсменок. Также спортсменка призналась, что сейчас сложно осознать победу в Олимпиаде.

"Цены этой медали нет, уже есть только хорошее настроение. Мы сделали то, о чем мечтали, и до сих пор не могу поверить, что это были Олимпийские игры", — отметила Алина Комащук.

Алина Комащук об Олимпиаде
Алина Комащук об Олимпиаде. Фото: Новини.LIVE

Поддержка украинской команды

Чемпионки подчеркивают, что для них сверхважной была поддержка со стороны болельщиков. Именно это придавало силам бороться и покорить пьедестал награждения победителей.

"Очень поддерживали, мы даже не ожидали, потому что зал был очень большой, красивый. Конечно, были наши украинцы, которые поддерживали, но очень много было французов, которые действительно кричали "Украина!", кричали за нас. Это было действительно приятно и очень неожиданно", — рассказала Елена Кравацкая.

Краватка в Одессе
Елена Кравацкая о поддержке. Фото: Новини.LIVE

Самая главная победа Украины — впереди

Спортсменки отмечают, что победа на Олимпиаде в Париже — важный источник мотивации для украинцев. Искренняя радость за нашу сборную придает силы и уверенность в будущих победах Украины.

"Такие победы дают какую-то надежду на лучшее будущее, не только для спортсменов, а действительно для всей страны. Я считаю, что когда мне люди прислали не только сообщения, но и видео, как люди смеются и улыбаются — это очень круто", — добавила Елена Кравацкая.

медаль Олимпиады
Спортсменки показали медаль по Олимпиаде в Париже. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что команда украинских саблисток в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой выиграла золотую медаль в командном зачете, победив спортсменок из Южной Кореи в финальном поединке.

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