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На виїзд лічені години — що відомо про рух трасою Одеса- Рені

12 серпня 2024 12:28
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-Рені у понеділок, 12 серпня
Дорога з Одеси сьогодні, 12 серпня, у напрямку кордону з Молдовою. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у понеділок, 12 серпня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, на деяких КПП Одещини фіксуються черги з охочих виїхати до сусідніх держав.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку.  Там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом черг немає.

Дорога до Паланки 12 серпня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" спостерігаються значні черги на перетин кордону. На картах ці ділянки позначені помаранчевим, що свідчить про ускладнений рух. Однак черги у зворотному напрямку — на в'їзд до України — не спостерігається. 

Затори на КПП "Старокозаче — Тудора"
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати й Татарбунарів. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самій поромній переправі заторів не спостерігається.

КПП "Орлівка", 12 серпня: затори
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черги на перетин кордону фіксуються лише у бік України. Також є невеликі затори на під'їзді до самого КПП.

Затори на Рені 12 серпня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

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