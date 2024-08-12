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Половина України належить Росії — в Одесі розгорівся скандал

12 серпня 2024 12:03
Верзілова Єлизавета - редактор
Скандал в Одесі: дівчина відкрито підтримує Росію
Дівчина, яка живе в Одесі, підтримує Росію. Фотоколлаж: Новини.LІVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Мережею шириться допис дівчини Юлії та її фото в Одесі, у коментарях під яким дівчина заявила, що нібито половина території України належать РФ. Це одразу викликало хвилю негативних емоцій та швидку реакцію користувачів.

Про це у понеділок, 12 серпня, на своїй сторінці у Telegram повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

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У пості в соцмережі Instagram дівчина стоїть в Аркадії, а один з користувачів залишив коментар про те, що чекає її після перемоги України з концертами. На що ж сама Юлія відповіла різко негативно.

"Зомбі — це твоє друге ім'я. А половина України вже не належить Україні, прокидайся!" — написала авторка посту. 

коментарі під постом
Коментарі під дописом Юлії. Фото: Дем'ян Ганул

Реакція користувачів не змусила довго чекати — українці стали на захист рідної країни та незалежності. 

"Зневажаю таких! Не подобається Україна — їдь на РФ! А жити в Україні й підтримувати РФ — це г**но!" — написали в коментарях.

Половина України належить Росії — в Одесі розгорівся скандал - фото 2

Одеський активіст Дем'ян Ганул зазначив, що Юлія —   внутрішньо переміщена особа з Покровська, що на території Донецької області. На цьому напрямку тривають запеклі бої, лінія фронту наразі проходить на відстані менш як 30 км.

Фронт на Покровському напрямку
Лінія фронту на Донеччині. Фото: скриншот з deepstatemap.live

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