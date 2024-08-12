Скандал в Одесі: дівчина відкрито підтримує Росію

Половина України належить Росії — в Одесі розгорівся скандал
Мережею шириться допис дівчини Юлії та її фото в Одесі, у коментарях під яким дівчина заявила, що нібито половина території України належать РФ. Це одразу викликало хвилю негативних емоцій та швидку реакцію користувачів.
Про це у понеділок, 12 серпня, на своїй сторінці у Telegram повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.
Що у дописі
У пості в соцмережі Instagram дівчина стоїть в Аркадії, а один з користувачів залишив коментар про те, що чекає її після перемоги України з концертами. На що ж сама Юлія відповіла різко негативно.
"Зомбі — це твоє друге ім'я. А половина України вже не належить Україні, прокидайся!" — написала авторка посту.
Реакція користувачів не змусила довго чекати — українці стали на захист рідної країни та незалежності.
"Зневажаю таких! Не подобається Україна — їдь на РФ! А жити в Україні й підтримувати РФ — це г**но!" — написали в коментарях.
Одеський активіст Дем'ян Ганул зазначив, що Юлія — внутрішньо переміщена особа з Покровська, що на території Донецької області. На цьому напрямку тривають запеклі бої, лінія фронту наразі проходить на відстані менш як 30 км.
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