Скандал в Одессе: девушка открыто поддерживает Россию

Девушка, живущая в Одессе, поддерживает Россию. Фотоколлаж: Новости.LIVE

По сети ширится сообщение девушки Юлии и ее фото в Одессе, в комментариях под которым девушка заявила, что якобы половина территории Украины принадлежат РФ. Это сразу вызвало волну негативных эмоций и быструю реакцию пользователей.

Об этом в понедельник, 12 августа, на своей странице в Telegram сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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Что в сообщении

В посте в соцсети Instagram девушка стоит в Аркадии, а один из пользователей оставил комментарии о том, что ждет ее после победы Украины с концертами. На что же Юлия ответила резко отрицательно.

"Зомби — это твое второе имя. А половина Украины уже не принадлежит Украине, просыпайся!" — написала автор поста.

Комментарии под сообщением Юлии. Фото: Демьян Ганул

Реакция пользователей не заставила долго ждать – украинцы встали на защиту родной страны и независимости.

"Презрую таких! Не нравится Украина — поезжай на РФ! А жить в Украине и поддерживать РФ — это г**но!" — написали в комментариях.

Одесский активист Демьян Ганул отметил, что Юлия — внутренне перемещенное лицо из Покровска на территории Донецкой области. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои, линия фронта проходит на расстоянии менее 30 км.