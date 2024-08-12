Атака на Одесщину 12 августа: детали от военных

Ракета в небе. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь на 12 августа российские войска снова нанесли удары по южным регионам Украины. Так, на Одесскую и Николаевскую области враг выпустил баллистические ракеты, а по Херсонщине ударил управляемыми авиабомбами.

Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в отделении коммуникаций воздушного командования "Юг".

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Атака 12 августа

Враг не пресекает попытки атаковать украинские города, применяя как беспилотники, так и ракетные удары. В частности, противовоздушная оборона юга Украины уничтожила разведывательный беспилотник ZALA и четыре ударных дрона "Ланцет".

Сколько целей уничтожено. Фото: ПК "Юг"

"Также российские оккупационные войска атаковали Одесщину и Николаевщину баллистическими ракетами, вероятно "Искандер-М", запустив по одному на каждом из направлений", — говорится в сообщении.

Кроме этого, под ударами оказалась и Херсонщина — враг нанес авиационный удар с применением корректированных авиабомб (КАБ).