Тривога в Одесі 11 серпня - було чутно вибух

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

В Одесі у неділю, 11 серпня, було чутно сильний вибух. Ймовірно, ворог завдав удару по місту балістичним озброєнням.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Вибух в Одесі 11 серпня

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Скриншот допису Повітряних сил

Водночас існує загроза російських ударів по Україні балістикою з північного сходу.

Скриншот допису Повітряних сил

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

"Жителі та гості Одещини, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Ракетна небезпека для нашого регіону!", — написав він.