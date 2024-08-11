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В Одесі пролунав потужний вибух

11 серпня 2024 19:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Тривога в Одесі 11 серпня - було чутно вибух
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

В Одесі у неділю, 11 серпня, було чутно сильний вибух. Ймовірно, ворог завдав удару по місту балістичним озброєнням.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Скриншот допису Новини.LIVE

Вибух в Одесі 11 серпня

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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Скриншот допису Повітряних сил

Водночас існує загроза російських ударів по Україні балістикою з північного сходу.

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Скриншот допису Повітряних сил

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

"Жителі та гості Одещини, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Ракетна небезпека для нашого регіону!", — написав він.

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Скриншот допису Кіпера

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