Тривога в Одесі 11 серпня - було чутно вибух

В Одесі пролунав потужний вибух
11 серпня 2024 19:39
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
В Одесі у неділю, 11 серпня, було чутно сильний вибух. Ймовірно, ворог завдав удару по місту балістичним озброєнням.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Читайте також:
Вибух в Одесі 11 серпня
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Водночас існує загроза російських ударів по Україні балістикою з північного сходу.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
"Жителі та гості Одещини, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Ракетна небезпека для нашого регіону!", — написав він.
Читайте Новини.LIVE!