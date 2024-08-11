Ремонт ліфтів в Одесі: деталі тендеру

В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити
В будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив тендер сумою майже чотири млн грн, які планують виділити на відповідні роботи у будинку в Приморському районі Одеси.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Що відомо про закупівлю
За даними, указаними в тендері, ліфти у будинку за адресою вул. Краснова, 14 повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума становить 3 833 565 грн. Усього планують відремонтувати три ліфтові кабіни та підйомні механізми в будинку.
Пропозиції прийматимуться до 24 серпня, а аукціон призначений на 26 серпня — його проведуть у форматі відкритих торгів з особливостями.
Що планують зробити
- Огляд конструкції пристрою, оцінка стану основних механізмів і вузлів;
- заміна пошкоджених тросів;
- заміна ліфтового обладнання;
- електроосвітлення шахти.
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