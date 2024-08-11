Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити arrow

В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити

11 серпня 2024 18:33
Верзілова Єлизавета - редактор
Ремонт ліфтів в Одесі: деталі тендеру
Старий ліфт у будинку. Ілюстративне фото: Суспільне
Верзілова Єлизавета - редактор

В будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив тендер сумою майже чотири млн грн, які планують виділити на відповідні роботи у будинку в Приморському районі Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
Ремонт ліфтів в Одесі
Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про закупівлю

За даними, указаними в тендері, ліфти у будинку за адресою вул. Краснова, 14  повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума становить 3 833 565 грн. Усього планують відремонтувати три ліфтові кабіни та підйомні механізми в будинку.

Пропозиції прийматимуться до 24 серпня, а аукціон призначений на 26 серпня — його проведуть у форматі відкритих торгів з особливостями.

Що планують зробити

  • Огляд конструкції пристрою, оцінка стану основних механізмів і вузлів;
  • заміна пошкоджених тросів;
  • заміна ліфтового обладнання;
  • електроосвітлення шахти.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса ремонт тендер Одеська область ліфти Новини Одеси закупівлі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:33 В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

18:09 Не варто відмовлятись від російської історії — експерт про перейменування вулиць в Одесі

18:07 За кілька годин до закриття Олімпіади біля Ейфелевої вежі евакуювали людей — яка причина

18:04 Одна зі спортсменок виборола на Олімпіаді в Парижі шість нагород — про кого йдеться

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:58 У Львові через ДТП ускладнено рух на одній з доріг

17:47 В ДТЕК відповіли, коли в Україну можуть повернутися відключення світла

17:36 Лунін не отримає у Реалі того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення

17:36 Поспішіть виїхати зараз — збираються затори на трасі Одеса — Рені

17:32 Завтра в окремих областях пройдуть дощі — прогноз Укргідрометцентру

18:33 В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

18:09 Не варто відмовлятись від російської історії — експерт про перейменування вулиць в Одесі

18:07 За кілька годин до закриття Олімпіади біля Ейфелевої вежі евакуювали людей — яка причина

18:04 Одна зі спортсменок виборола на Олімпіаді в Парижі шість нагород — про кого йдеться

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:58 У Львові через ДТП ускладнено рух на одній з доріг

17:47 В ДТЕК відповіли, коли в Україну можуть повернутися відключення світла

17:36 Лунін не отримає у Реалі того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення

17:36 Поспішіть виїхати зараз — збираються затори на трасі Одеса — Рені

17:32 Завтра в окремих областях пройдуть дощі — прогноз Укргідрометцентру

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови