Ремонт ліфтів в Одесі: деталі тендеру

Старий ліфт у будинку. Ілюстративне фото: Суспільне

В будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив тендер сумою майже чотири млн грн, які планують виділити на відповідні роботи у будинку в Приморському районі Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про закупівлю

За даними, указаними в тендері, ліфти у будинку за адресою вул. Краснова, 14 повинні відремонтувати до кінця цього року. Загальна сума становить 3 833 565 грн. Усього планують відремонтувати три ліфтові кабіни та підйомні механізми в будинку.



Пропозиції прийматимуться до 24 серпня, а аукціон призначений на 26 серпня — його проведуть у форматі відкритих торгів з особливостями.

Що планують зробити